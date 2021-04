Az ultrakönnyű gépet szombaton eresztette le a vörös bolygó felszínére a Perseverance marsjáró, mely február 18-án érkezett meg a Marsra. Miután elvált a Perseverance-től, az Ingenuitynek saját napelemei segítségével kell üzemeltetnie azt a létfontosságú hűtőberendezést, amely megvédi a fagyástól és megrepedéstől az elektromos alkatrészeit. A marsi éjszakán a hőmérséklet mínusz 90 Celsius-fokra is süllyedhet.

“Ez az első alkalom, hogy az Ingenuity egyedül volt a Mars felszínén. Mostanra megkaptuk a megerősítést, hogy megfelelő hőszigeteléssel, megfelelő fűtéssel és elegendő energiával van ellátva ahhoz, hogy túlélje a hideg éjszakát és ez nagy győzelem a csapatnak. Izgatottan folytatjuk az Ingenuity első tesztrepülésének előkészületeit” – mondta MiMi Aung, a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory Ingenuity projektjének vezetője.

A tervek szerint legkorábban április 11-én indul tesztrepülésre a minihelikopter. A következő napokban a rotorjait és motorjait tesztelik. Ez lesz az első alkalom, hogy irányított repülést hajt végre egy jármű egy másik bolygón.

A kísérleti helikopteren egy vászondarab is helyet kapott arról a motoros repülőgépről, amellyel az amerikai Wright-testvérek a világon elsőként a levegőbe emelkedtek 1903. december 17-én az észak-karolinai Kitty Hawknál.

Safe & sound on the surface of Mars: the #MarsHelicopter, Ingenuity, has survived the first cold night on its own, a major milestone for the small rotorcraft because surface temps can plunge as low as -130 degrees F (-90 degrees C). https://t.co/IqrL757Peg pic.twitter.com/MkSe1UNLKG