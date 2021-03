Az SLS (Space Launch System) elnevezésű megarakéta hordozórakétájának motorjai több mint nyolc percen keresztül működtek, vagyis annyi ideig, ameddig a talajtól az űrig eljutna. Ez már a hordozórakéta második tesztje volt, miután az első a hidraulikus rendszer hibája miatt nem volt sikeres.

499.6 seconds.



That’s how long today’s successful Green Run hot fire test of the @NASA_SLS core stage lasted — providing enough data to determine if the stage is ready to be delivered to @NASAKennedy ahead of the #Artemis I mission: https://t.co/4CvC8wHUln pic.twitter.com/NJo2RiwhIG