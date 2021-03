Maga Enzo Ferrari nevezte a Jaguar E-Type-ot a valaha gyártott legszebb autónak. A brit sportkocsi első példánya idén 60 éve, 1961-ben nyűgözte le a nagyvilágot, nem is akárhogy.

Már akkor is az autós világ egyik legnagyobb seregszemléjének számított a Genfi Autószalon, és természetesen a brit márka sem maradhatott le a kiállításról. Az E-Type 11 óra alatt, saját erejéből ért Svájcba az angliai Coventryből, Norman Devis pedig, aki a gyár tesztpilótája volt, egyedül teljesítette a bő 1000 kilométeres utat.

Az E-Type legendává válásához elengedhetetlen volt ez az út, így a The Glenturret szeszfőzde úgy döntött, hogy különleges italával eme jeles eseménynek állít emléket. A Coventry to Geneva fantázianevű whiskyből 265 palackot adnak el – éppen ennyi lóerős a Jaguar is.

Habár a tesztpilótának fél nap sem kellett a saját feladatához, a szeszfőzdében csak az 240 óráig tartott, mire az árpából szesz lett. A 265 palack tartalma ezt követően három európai és egy amerikai tölgyfahordóban érlelődött legalább 30 évig, ekkor nyerte el gyümölcsös-likőrös-fűszeres komplex aromáját. Az exkluzív ital ára elmaradt a legritkább whiskyk vételárától, de az 1500 fontos (640 ezer forintos) összeget így sem sokan engedhetik meg maguknak.