Versenyre kel a két közel-keleti, energiahordozókban amúgy igen gazdag, a nemzetközi sportrendezvények csábítása és építészet szempontjából is egymással pariban lévő ország: Szaúd-Arábiához hasonlóan Katarban is öko-úszóhotelen törik a fejüket – írja a New Atlas.

Valamiben azonban máris kiemelkedik az ökoszállodák közül: amellett, hogy a vízre építik, még forog is, továbbá szél-, nap- és árapály-fenntarthatósági jellemzőkkel büszkélkedhet. A Hayri Atak építészeti stúdió tervezi a 35 000 négyzetméteres alapterületen fekvő, 152 szobás kapacitással rendelkező hotelt.

Formáját tekintve olyan, mintha egy óriási üvegfánk lenne, hatalmas, örvényszerű üvegtetejével pedig Moshe Safdie beltéri vízesésére hasonlít. A szállodát a part közelében, lebegő emelvényekre támasztva építenék fel, és olyan lassan forogna, hogy egy teljes kört 24 óra alatt tenne meg – a mozgást egy dinamikus helymeghatározó rendszer irányítaná.

Magát a szállodát a parthoz kapcsolt mólón, helikopterrel vagy hajóval lehetne megközelíteni. Belseje egy előcsarnok köré épülne, minden szobához saját erkély társulna megannyi luxusszolgáltatás mellett. Fedett és szabadtéri medencéket, szaunát, gyógyfürdőt és edzőtermet is terveznek kialakítani az úszólétesítményben.

Forgó kialakítása is mutatja, mennyire ambiciózus tervek vannak kilátásban. Ugyanez igaz a fenntarthatósági elképzelésekre: a tető örvényszerű kialakítását az esővíz összegyűjtésére használnák ki, többek között a növények öntözéséhez, az áramellátást pedig napelemekkel és szélturbinákkal oldanák meg.

Az előcsarnok napközben is ámulatba ejtő – hát még éjszaka.

Az árapály-energiarendszerrel a vízenergia termelésére is hangsúlyt helyeznének. Ez úgy működne, hogy egy dinamóhoz hasonlóan termelné az energiát, ahogy megtesz egy fordulatot a szálloda. A repülőjegyfoglalással azonban még várni kell: egyelőre jócskán a tervezési fázisban tart a kialakításában és fenntarthatóságában is kétségkívül egyedülálló projekt, 2025-ig valósulhat meg.