Világszerte milliók rajonganak a Csillagok háborújáért, de kevesek szenvedélye ölt akkora magasságokat, mint Aayal Fjodorové, aki Szibériában építette meg egy, a The Mandalorian Star Wars-univerzumban játszódó amerikai tévésorozatban szereplő űrhajó mását – írja az AFP alapján a Luxury Launches.

A sorozatban a Razor Crest fegyveres űrhajót titokzatos fejvadászok használták a galaxis külterületén barangolva, most pedig a több mint egytonnás űrhajó replikáját a kelet-szibériai Jakutszk városában, egy hófedte parkban állította ki a 28 éves férfi. A barátaival három hónapon át építette Fjodorov az óriást.

Farostlemezt, fémet és műanyag habot használtak a Razor Crest 4 méter magas másának megalkotásához, melynek során az űrhajó belsejének lehető legaprólékosabb kidolgozására is törekedtek. Az űrhajó még süllyesztő rámpát is kapott, az ikonikussá vált Baby Yodának pedig saját ülést alakítottak ki.

Fjodorov elárulta, a barátait és őt is sokkolta, amikor a sorozat második évadában szétrombolták az űrhajót. „Nagyon motiváltak voltunk aziránt, hogy megcsináljuk. Mintha mi is a tévésorozat részei lettünk volna, és úgy építettük volna újra az űrhajót” – nyilatkozta.

Összesen 750 ezer orosz rubelt, valamivel több mint 3,1 millió forintot fordítottak a projektre. Ennek érdekében Fjodorov a megtakarításai mellett az autóját is beáldozta, majd helyi oroszok és vállalkozások támogatását kérte, viszont büszke a végkifejletre. Nem is csoda, ahogyan az sem, hogy a helyiek és a turisták tetszését is elnyerte.