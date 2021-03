Hajnali kelés, túlhajszoltság és irreális elvárások a munkaadó részéről. Ezek közül bármelyik vezethet ahhoz, hogy elbóbiskolj a volánnál, ami aztán beláthatatlan veszélyekkel járthat. Most eláruljuk, milyen jelekre kell figyelned!

Ásítozás



A fáradtság első jele az ásítozás. Biológiai értelemben ez természetes reakció. Tudósok szerint az agy túlmelegedés elleni védelméről van szó, mivel ilyen módon hideg levegőt áramoltatunk a szervezetünkbe. A volán mögött ásítozó sofőr tehát egyértelműen túlterhelt, ha pedig ezt nem sokkal a reggeli kelés után tapasztalatod, akkor az azt jelenti, hogy még nem ébredtél fel igazán. Bármi is váltotta ki az ásítozást, mindenképpen komolyan kell venni, mert ez az elalvás előszobája.

Az ásítás mellett még a következő jeleket tapasztalhatod, ha álmosan ülsz a volánhoz: elnehezülő szemhéj, szomjúság, szájszárazság, hidegrázás, kettős látás, továbbá a látótered alagútszerűen beszűkülhet. Az álmos vagy kialvatlanságban szenvedő emberek gyakran dörzsölgetik is a szemüket vezetés közben, ami szintén komoly figyelmeztető jel lehet.

Tompaság és pontatlanság

Vannak továbbá olyan jelek is, amelyekről nem mindig ismerjük fel azonnal, hogy fáradtság áll a hátterében. Például, ha vezetés közben már nehezedre esik a sávban tartani a járművet, ha pontatlanul kuplungolsz vagy váltasz, akkor szintén érdemes elgondolkodnod azon, hogy pihenőt tarts. Ezek a jelek ugyanis arra utalnak, hogy az agyad már nem bírja a monoton munkavégzést, és ilyenkor csak a vezetéstől teljesen eltérő tevékenység tudja csak felfrissíteni a szürkeállományodat.

Ugyancsak a fáradtságról árulkodó jel, ha a szokásosnál gyorsabb tempóra kapcsolsz, illetve a vezetési stílusod minden ok nélkül agresszívvá válik. Azt mutatja, hogy már túl akarsz lenni az egészen, nincs türelmed a vezetéshez, a rossz döntések pedig sebességtúllépésekhez, ezáltal bírságokhoz, vagy ami még rosszabb, balesetekhez vezethetnek. Árulkodó el az is, ha későn reagálsz a közlekedési helyzetekre, például utolsó pillanatban fékezel a piros lámpánál, vagy ha könnyen megijedsz bizonyos szituációktól. A fenti jeleken túl az is könnyen előfordulhat, hogy lecsukódik a szemhéjad, akár másodpercekre is, ami súlyos balesetekhez vezethet.

Mit lehet tenni?

A legnagyobb veszély nem is feltétlenül a fáradtság maga, hanem ha a sofőr nem hajlandó magának sem beismerni, hogy fáradt, hanem csak nyomja a gázt, mintha nem lenne holnap. Holott mindenkinek van egy belső órája, amely nem veszi figyelembe mit vár el a főnök, vagy mit követel meg egy adott élethelyzet. Este 10 után már gyorsan romlik a koncentrálóképességünk, és ez az állapot egészen hajnal háromig kitart. A teljesítőképesség egyébként ebéd után, 13 és 16 óra között is gyengébb, a mediterrán országokban nem véletlenül tartanak ebben az időszakban sziesztát.

Éppen ezért olyankor, ha a biológiai teljesítőképességed elkerülhetetlenül zuhanni kezd, mindenképp kerüld az autó-, illetve teherautóvezetést. Ha erre nincs mód, akkor viszont tarts gyakrabban pihenőt, és azonnal állj félre, ha sofőrként felfedezed magadon a fáradtságra utaló tüneteket. Kutatások kimutatták, hogy ha a járművezető gyakrabban iktat be rövid szüneteket, attól még nem ér később célba, mint az a vezető, aki ugyan ritkábban pihen, de a kimerültsége következtében hosszabb időre, illetve előre nem tervezhetően lesz kénytelen megállni útközben.

A vezetést megszakító pihenőidőben mozgasd át a végtagjaidat. Erre valók az egyszerű gyakorlatok, például a mély ki- és belégzés, a törzshajlítás, vagy a láb- és karnyújtás. Ezek gyorsan elűzik a fáradságot, mert a mozgás oxigént juttat a véráramba. Mindenekelőtt ugyanis az agynak van szüksége oxigénre a figyelem fenntartása miatt.

Használd az éberségfigyelőt!

Ma már számos személyautót és kishaszonjárművet szerelnek fel „éberségfigyelővel”, hogy elkerülhetővé váljon a pillanatnyi elalvás miatt bekövetkező baleset. Ez a vezetéstámogató rendszer leginkább a hosszú utakon és az éjszakai vezetéseknél járul hozzá a közlekedésbiztonság növeléséhez. Az éberségfigyelő vizuális és hangjelzéssel is figyelmeztet, ha a fáradtság, vagy a figyelmetlenség tipikus tüneteit észleli, és azonnali pihenő tartására szólítja fel a sofőrt. A fedélzeti komputer kijelzőjén megjelenő kávécsésze szigorú figyelmeztetés, amit komolyan kell venni. Ha ezt látod a saját kocsidban is, akkor mindenképp állj félre. Ha pedig még nincs ilyened, akkor a következő autóvásárlásnál gondolj erre az asszisztensre, mert életet menthet.

Hirdetés Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Vény nélkül kapható gyógyszer