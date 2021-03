A Polarstern német kutatóhajó a hétvégén kerülte meg az Antarktisz egy selfjegéről leszakadt, 1290 négyzetkilométeres A74 antarktiszi fagyott tömböt – írja a BBC cikke alapján az MTI. Útja alatt át kellett navigálnia a szűk csatornán, mely a két hete leszakadt jéghegyet a Brunt-selfjégtől (a partról a tengerbe nyúló jégtömeg) elválasztja.

Az európai Unió Sentinel-2 műholdjának sikerült felvételt készítenie a hajóról a művelet közben:

Marvelous @CopernicusEU #Sentinel-2 view of Brunt Ice Shelf and iceberg #A74, with a glimpse of @AWI_Media #RVPolarstern maneuvering in between the two! https://t.co/XHVEKRl4MC pic.twitter.com/Q6EPhiP9Qa