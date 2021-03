Minden autós tudja, hogy télen fokozott óvatossággal kell vezetnie a balesetveszélyesebb körülmények miatt. A KSH adataira pillantva azonban meglepődhetnek azok, akik a telet a balesetekkel kötik össze: ezekben a hónapokban kevesebb közúti baleset történik, mint például nyáron. Hasonló tendencia figyelhető meg a személyi sérüléssel járó balesetek számában is.

Sokkal inkább a baleseti okok változása a jellemző, például több ilyenkor a pályaelhagyásos és az úgynevezett utoléréses közlekedési baleset. Ezen incidensek kiváltó okaiként leggyakrabban a körülményekre fel nem készített járműveket és a nem megfelelő vezetési stílust nevezzük meg, ám szinte soha nem kerül elő egy fontos aspektus, mely télen sokkal jobban befolyásolja az embert, mint az év többi hónapjában.

A tél beköszöntével a legtöbben életmódot változtatunk. Hamarabb sötétedik odakint, a napsütéses órák számának csökkenésével párhuzamosan pedig “beszorulunk” a lakásunkba. Kevesebb időt töltünk a szabadban, illetve mozgással, ez pedig hosszú távon hatással van az egészségünkre is: fáradékonyabbak leszünk, nő az alvásigényünk és kialvatlanság léphet fel.

Elég csak a reggeli munkába menetre vagy a meló utáni hazaautózásra gondolni: a téli időszakban előfordulhat, hogy ezen utak mindegyikét sötétben tesszük meg. Egy-egy rosszul átaludt éjszaka után máris kihívást jelenthet a vezetés ilyen körülmények között, nem beszélve arról, ha valaki rendszeresen álmatlansággal is küzd.

Talán a télen jelentkező tüneteknél is ismertebb az, ami a tavasz beköszöntével történik a szervezettel. A tavaszi fáradtság furcsa dolog: a jó idő beköszöntével az lenne a logikus, hogy a melegítő napsugarakból energiát nyerünk, a zöldellő növények látványa pedig pozitív érzésekkel tölt fel bennünket a szürke, hideg hónapok után. Testünknek azonban kell némi idő az átálláshoz, amíg a melatonin, azaz az alvási ciklust irányító hormon beáll a megfelelő szintre: tavasszal ugyanis már kevesebb termelődik belőle a napsütéses órák számának növekedése miatt.

Mindezek miatt érdemes jobban odafigyelni magunkra, ha alvásról és fáradtságról van szó. Vezetés közben az érintett sofőrökön előbb-utóbb kiütköznek a fáradtság jelei. Ha egyre nehezebben megy a koncentráció, és sorban jönnek az ásítások, ezek még csak az első figyelmeztető jelek. Ha már ok nélküli lassítások is történnek, vagy váratlanul kiesik néhány másodpercre a figyelmünk, azt viszont már komolyan kell vennünk.

Ahogy azt korábban említettük, a balesetek száma ugyan nem ugrik meg ebben az időszakban sem, a fáradtság mégis a vezető baleseti okok közé sorolható: a brit királyi baleset-megelőzési társaság korábbi adatai szerint a karambolok 20 százalékában és a halálos balesetek 25 százalékában játszik közre ez a tényező. A kutatások azt is vizsgálták, hogy több mint hatszor nagyobb eséllyel szenvednek balesetet azok a sofőrök, akik fáradtan ülnek a volán mögé.

Sajnos az évszakok változását, mint „hajlamosító” tényezőt nem tudjuk kiiktatni, de mi magunk sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük az ebből eredő kockázatot. Segíthet például a testmozgás számtalan formája, melyek nem csak fizikailag tartanak fitten, de jó közérzetet is biztosítanak. Ha a reggeli órákban végezzük mindezt, az egész napra elegendő energiával töltheti fel a szervezetet. Az eredményt maximalizálhatjuk, ha a mozgásban megizzadt testünket nem a kádban ülve, hanem a zuhany alatt frissítjük fel: egy kellemesen meleg vízzel kezdett, de hűvössel befejezett tusolás jó hatással van a vérkeringésre és az izmokra is.

Az étkezési szokások megváltoztatását is érdemes fontólóra vennünk: a napi többszöri, kisebb mennyiségű táplálékbevitel kevésbé terheli meg a szervezetet, mint az egyszerre a gyomrunkba küldött nagyobb adag étel. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, és jót tesz a zöldségek, gyümölcsök, valamint a tejtermékek fogyasztása is: a téli hónapokra átalakuló étkezési szokások miatt több zsiradék és salakanyag jut a testünkbe, melyet ezen változtatások segítségével eltávolíthatunk, és máris frissebbnek érezhetjük magunkat.

