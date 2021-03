Minden felnőttnek 7 órát kellene aludnia

Bár sokan szeretnek azzal dicsekedni, hogy milyen keveset alszanak, és a minimális alvásról, mint egyfajta magasabb társadalmi státuszt bizonyító tényről beszélnek, semmiképpen se kövessük ezt a trendet. Az alvási szokásokkal foglalkozó tudósok egyértelműen kimondják, hogy egy felnőtt embernek átlagosan legalább 7 órát kell aludnia naponta. Az alvás hiánya ugyanis hosszú távon rengeteg kárt okoz: gyengíti az immunrendszerünket, növeli a későbbi mentális betegségek, például az időskori elbutulás kialakulásának kockázatát. De csak rövid távon gondolkodva is láthatjuk, hogy ha nem alszunk eleget, olyankor többet eszünk és könnyebben meghízunk, valamint romlik a munkahelyi teljesítőképességünk és mentálisan is instabillá válhatunk. Ha az agyunk és a szervezetünk nem tudja kipihenni magát, csökkenni fog a kreativitásunk és folyton feszültek leszünk. Az állandó stressz pedig betegségeket okoz.

Ádám munkaideje a home office-ban kitolódott

Ádám menedzserként dolgozik egy multinál: a 35 éves férfira az elmúlt egy évben a korábban megszokottnál jóval több teher hárult. Ádám és kollégái zömében home office-ban dolgoznak, ami azzal jár, hogy vezetőként immár sokkal többször kell egyeztetnie a többiekkel ahhoz, hogy elérjék ugyanazt a hatékonyságot, mint amikor még egymáshoz közel ültek az irodában. A férfi napjai is átalakultak, kevésbé összeszedettek, mint korábban, sokszor este is dolgozik, és nehezen választja szét a munkát a magánélettől. Egy idő után azt vette észre, hogy a kevés alvástól egyre feszültebbé vált, minden apróságra ugrott, a legkisebb hibáért is ingerülten beszélt a kollégáival, sőt elkezdte összekeverni a dolgokat.

A főnök jó tippet adott az alvászavar kezelésére

Ádám 10 éve dolgozik a cégnél, a hosszú idő alatt jó kapcsolatot alakított ki a főnökével, aki amint észrevette, hogy baj van, szabadságra küldte a férfit. Azt javasolta neki, hogy igyekezzen minél többet pihenni és aludni. Azt is mondta, hogy próbálja ki a Sedacur fortét, amely három gyógynövény (valeriána, komló és citromfű) hatóanyagait tartalmazó gyógyszer. Nappal nyugtat, éjszaka pedig altat. Mint kiderült, egy ideje a főnök is szedi a Sedacur fortét, amire azért esett a választása, mert vény nélkül kapható a patikában, nem lehet hozzászokni, nem okoz függőséget, és nem befolyásolja az autóvezetéssel kapcsolatos képességeket sem. Szedése mellett napközben is jól tud koncentrálni. Ádám megfogadta a főnöke tanácsát, és esténként bevette a Sedacur fortét . Emellett azt is megígérte magának, nemcsak a munkát szervezi át és teszi hatékonyabbá, hanem a saját életében is rendet rak, amiben az alvásnak is kellő időt biztosít.

Az alváshiány negatív hatásai: elveszítjük a motivációt, azt a képességet, hogy megfontolt döntést hozzunk

romlik a memóriánk

már másfél órával kevesebb alvás 30 százalékkal rontja a munkahelyi teljesítményt

a munkahelyi és közúti balesetek 24 százaléka kialvatlanság miatt következik be

másfélszer akkora eséllyel leszünk hátfájósak, ha keveset alszunk