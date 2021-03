Szaúd-Arábia mindent megtesz annak érdekében, hogy a járvány lecsengésével meghatározó turisztikai célponttá váljon. A Vörös-tengeri projektben már komoly szerepet játszik a Coral Bloom, ami 50 üdülővel, 22 szigettel, golfpályával és még rengeteg mással büszkélkedhet.

Most pedig az Ummat Al Shaykh Hotel 12 megvalósulása a következő nagy lépés a közel-keleti ország nagyratörő terveiben, amit a Foster + Partners építészeti stúdió tervezett. Három szállodából áll a komplexum, ezek egyikét is a Foster + Partners tervezte, a másik kettőt viszont a Kengo Kuma and Associates és a Killa Design.

A képre kattintva galéria nyílik!

Gerard Evenden, a Foster + Partners vezetője hangsúlyozta, a cél az, hogy olyan úti célokat teremtsenek, ahol korábban még ember sem járt, ugyanakkor ügyelni akarnak arra, hogy az építkezések ne legyenek káros hatással a környezetre. Egyedi és kreatív tervet dolgozott ki erre a cég: a szállodát gyűrű alakban, gólyalábakra húzta fel.

A brit építészeti stúdió által tervezett Ummat Al Shaykh Hotel 12 faanyaggal fedett nyaralóknak, éttermeknek és ülősarkoknak biztosít otthont a szigeten. A szálloda egy része a Vörös-tenger fölé nyúlik, ezt a világ legambiciózusabb turisztikai fejlesztéseként emlegetik.

Hogy meg lehessen közelíteni a gólyalábakra állított hotelszobákat, különleges, gyűrű alakú sétányt alakítottak ki. Emellett környezetbarát is a szálloda: 100%-ban megújuló energia hajtja, emellett az egyszer használatos műanyag is tabu, visszaszorítva az onnan kikerülő hulladékmennyiséget, vagyis a projekt teljes mértékben karbonsemleges.