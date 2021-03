1822-ben verték azt az érmét, mely árverésre kerül Las Vegasban és az online térben március 25-én a Barrons aukcióján. Az ötdolláros színarany érme a becslések szerint akár névértékének egymilliószorosáért, 5 millió dollárért (1,54 milliárd forintért) is új gazdára találhat.

A közel kétszáz éves érme még ennyi idő után is szinte makulátlan állapotban van, mindkét oldalán felismerhetőek az ábrák apró részletei is. Anyagán kívül ez, valamint az is növeli értékét, hogy mindössze három ilyen fizetőeszköz létezéséről tudnak, de csak az elárverezni kívánt darab forog magánkézben.

Korábbi tulajdonosa egy gyűjtő volt, aki 2019-ben elhunyt. D. Brent Pogue 1982-ben zsebelte be a ritka fémdarabot, és egy 2016-os árverésen akár 6,4 millió dollárt (1,97 milliárd forintot) is kereshetett volna érméje eladásával. Az utolsó pillanatban azonban visszalépett az üzlettől, elmondása szerint ugyanis még nem állt készen túladni azon.

Az érme megszerzésére tényleg kevés lehetőség volt eddig a történelemben: a lefújt 2016-os, illetve a már említett 1982-es árverés előtt utoljára 1906-ban lehetett licitálni az ötdollárosra.