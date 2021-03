Miután megszereztük a jogosítványunk és vettünk magunknak egy autót, hamar az életünk fontos részévé válhat, amit télen-nyáron nehéz nélkülözni. És minek nélkülöznénk, ha megfelelő karbantartással még sokáig vezethetjük?

Az évszakváltozásokhoz emberként is alkalmazkodunk kell, a kocsinkat is megviselheti, ha nem foglalkozunk vele megfelelően. A gumik cserélése az évszakoknak megfelelőre is, mint ahogy a motorolaj és az alkatrészek rendszeres ellenőrzése, nem csak miattunk, de mások biztonságának érdekében is.

A motorolaj fontossága

A motorolaj ugyanolyan fontos szerepet vállal az autók működésében, mint bármelyik másik alkatrész. Segíti a motor működését, keni a benne lévő alkatrészeket, hogy azok a lehető legkönnyebben foroghassanak, mozoghassanak. Motorolaj nélkül ezek a részek elkophatnak, romolhat a műszaki állapotuk, sőt károsíthatják a kocsi motorját.. Fontos, hogy megpróbáljuk a legjobb olajat kiválasztani, ehhez az egyik meghatározó érték az olaj viszkozitási szintje.

A viszkozitás megmutatja, hogy az olaj milyen könnyen áramlik, mértéke a hőmérséklettől is függ, Két számból áll ( pl. 10-W30) az első azt jelöli, hogy milyen könnyen áramlik, hideg környezetben, főként télen, illetve a motor indításakor az olaj. A második érték pedig arról tájékoztat, milyen az olaj áramlása a motor normál működési tartományában.

Ezek azonban még mindig nem teljesen magyarázzák meg, hogy télen milyen és melyik motorolajat használjuk. Pár szempontra érdemes odafigyelni! Az egyik legfontosabb, hogy mit ajánlanak az autógyártók, emellett vezetési stílusunkat is ismernünk kell, pl.mennyire pörgetjük a motort, illetve azt, hogy milyen a jármű futásteljesítménye, mennyire kopott a motorja. A téli hideg időkben az autókba tehát alacsony viszkozitásindexszel rendelkező motorolajat érdemes tölteni, melegben viszont a magasabb értékű az előnyösebb választás l,: Az olajokat emellett három kategóriába sorolják szintetikus, fél szintetikus, ásványi. A szintetikus értéke a legmagasabb hőbírásban.

A japán motorolajok közül szükséges megemlíteni az ENEOS motorolajat, hiszen a cég több olyan terméket tud felmutatni, amik felülmúlják a hétköznapi szintetikus vagy ásványi motorolajakat. Nem csak a japán márkájú autók kenésére ideálisak, de az európai időjárási körülményeknek is eleget tesznek. Az olajaknál feltüntetik, melyik autómárkához a legideálisabbak. Ez esetben bizonyos termékeknél nem is szükséges odafigyelni a viszkozitási indexre, mert téli és nyári közlekedésnek is megfelelhetnek.