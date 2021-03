Bármilyen furcsán is hangzik, de az autózás és a kávézás útjai sokkal gyakrabban keresztezik egymást, mint gondolnánk, és most nem a benzinkutakon kapható italokra gondolunk. Létezik bokszermotorra hasonlító, egyedi építésű szerkezet, de olyan is, ami szivargyújtóról működtethető.

Sajdin Osmancevic talán az egyik legszebb kávégépet álmodta meg, amikor előrukkolt a Bugatti által ihletett masina koncepciójával. A kapszulás kávéfőző terve ránézésre akár lehetne a luxusautó-gyártó eredeti terméke is, melyért hatalmas összegeket kérhetnének a koffeinfüggő autóbolondoktól, de a gép nem létezik.

Tervezőjét a Bugatti Type 35 ihlette, mely 1924-ben debütált, a korabeli autóversenyek rendszeres résztvevőjeként pedig ezernél is több győzelmet szerzett.

Ahhoz, hogy a gépet működésre bírjuk, fel kellene nyitni az arany emblémát a hűtőnyílás tetején, ide kell ugyanis helyezni a kapszulákat. A fekete leves a hűtőrácsból kiemelkedő Bugatti-logóból folyik a csészébe. Osmancevic tervei szerint, ha egy nap valósággá válik mindez, háromféle külsővel lehetne kapni a Type 35 kávégépet: világos- és sötétkék, valamint barna színekben.