Ahogy az abroncs nevében is szerepel, ezeket direkt nyári vagy mediterrán jellegű körülményekre fejlesztették ki. Ezért van az, hogy ezekkel a gumikkal téli viszonyok közt nem célszerű közlekedni. Vegyük például az Egyesült Királyságban vagy Spanyolországban történő vezetést, hiszen az enyhe telek miatt ott szinte nem is ismerik a téli gumi fogalmát, viszont voltak olyan esetek, amikor a hirtelen lehullott hó miatt nyári gumival nehézkes volt a közlekedés.

A hideg időjárás veszélyezteti a nyári gumikat?

Sajnos igen, pont ez az egyik fő oka annak, hogy a nyári gumiabroncsok fagyhőmérsékleten nem alkalmazhatóak, mert olyan vegyületekkel készülnek, amelyek kiváló teljesítőképességet és tapadást biztosítanak, de elsősorban normál vagy melegebb hőmérsékleten, ugyanakkor téli körülmények között megkeményednek, elveszítik rugalmasságukat. Ennek eredményeként a gumiabroncs futófelülete nem képes hatékonyan kölcsönhatásba lépni az útfelülettel, és a tapadás csökken. Amennyiben tehát a hőmérséklet 7 fok alá csökken, érdemes téli gumira váltani. Ezért, ha olyan országban élünk, ahol négy évszak van, nem ajánlott az autónkat csak és kizárólag nyári gumival használni – ilyen hazánk is. Ecuadorban például eleve csak tavasz van egész évben, itt maximum a gyors, de kiadós esővel kell számolniuk a járművezetőknek. Ugyanakkor egész évben használhatják a nyári gumiabroncsokat.

Használhatunk-e négy évszakos gumit?

Alapesetben a gumiabroncsok két csoportba sorolhatók: a nyári és téli kivitelűekre. Mindezek mellett létezik az úgynevezett négy évszakos abroncs is. Utóbbiakat úgy tervezték, hogy elegendő tapadást biztosítsanak a járművek számára nem túl nagy hidegben, hogy átvészeljék a könnyű hóviszonyokat, miközben nyáron, illetve csapadékos időben is alkalmasak némi kompromisszum mellett, ami lehetővé teszi a sofőr számára, hogy egész évben egy gumiabroncsot használjon. Olyan vegyülettel készülnek, amely még fagypont alatti hőmérsékleten is rugalmas marad, hogy fenntartsa az abroncs tapadását, miközben melegebb időben is működőképes marad. A futófelület mintázatán mélyebb barázdák és több lamella található, amelyek elősegítik a tapadást a ritka hóesés és csapadékos idő során.

Ha olyan területen élünk, ahol az időjárás nem kiszámítható, ugyanakkor nem nagyon szélsőséges a hőmérséklet-ingadozás, ahol ősszel és tavasszal esővel, télen gyenge hóviszonyokkal találkozhatunk, egyértelműen használhatunk négy évszakos gumiabroncsokat. Ha sokat hajtunk nagy sebességgel nyári melegben, célszerű a jó teljesítményű nyári gumit alkalmazni, nem beszélve arról, hogy ezek a gumik a vizes felületet is jobban viselik, mint a négy évszakos társaik.

Egyes országokban – Szlovákia, vagy Ausztria magasabb régiói – a téli gumiabroncs használata a kötelező a téli időszakban.

Lehet-e variálni a négy évszakos és nyári gumikat?

Lehetőleg ne keverjük a négy évszakos, téli vagy nyári gumikat egy járművön. Ezeket a gumiabroncsokat különböző tapadási és kezelhetőségi szempontok alapján tervezték. A gumiabroncs típusának vegyítése a jármű kiszámíthatatlan viselkedését okozhatja, növelve egy esetleges baleset kockázatát.

Lehet-e két különböző márkájú gumiabroncs az autón?

A szakemberek azt javasolják, hogy azonos típusú abroncsokkal szereljük fel a járművet. Ha ez nem lehetséges, akkor is be kell tartani azt a szabályt, hogy egy tengelyen azonos típusú, mintázatú abroncsoknak kell lenniük.

A nyári gumik tárolása – mire kell odafigyelni?

Optimális esetben a nyári gumiabroncsokat a napfénynek nem kitéve, lehetőleg hűvös helyen ajánlott tárolni. Ha erre nincs lehetőség, van mód gumisnál vagy autószervizben szakszerű tárolást kérni, igaz, ez költséget vonz maga után, viszont a gumiszettünk szakértő kezekben lesz. Törekedjünk arra, hogy a tárolási tanácsokat betartsuk, mert ezáltal a gumik élettartamát nagymértékben növelhetjük.

Számos gumiszerviz már arra is berendezkedett, hogy az autóvezetőnek még el sem kell vinnie autóját a szervizbe, akár házhoz is jönnek.

További tanácsért vagy tippekért keressük fel az ismert gyártók honlapját, ahol sok információt olvashatunk az új trendekről vagy szabályokról.