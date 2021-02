Manapság a telefonok egyre drágábbak, és ezzel arányosan egyre könnyebben romlanak el vagy szorulnak szervizre törés vagy vízkár miatt. Készülékeink védelmére számtalan jó és még jobb megoldás létezik, ám a Moncler talán kicsit magasra helyezte a lécet, amikor elkészítette különleges telefontokjait.

A kis szütyő megalkotásánál a francia-olasz márka tervezői igyekeztek a divat rajongóinak is kedvezni, pedig ez nem egyszerű feladat, ha a fő alapanyag a hadseregnél is alkalmazott színvonalú nylon. Kis túlzással akár a kommandósok is ilyen tokokban vihetnék mobiljaikat a küldetésekre, a zsebekben pedig még más dolgokat is tárolhatnának.

A telefontok eredetileg szürke és fekete színekben volt kapható, de az utóbbit már elvitték, hiába kerül mindkét változat 495 euróba (177 ezer forintba). A strapabíró kistáska csak egy kollekció első darabja: árulnak még egy nagyobb méretű, a külső körülményeknek szintén ellenállóbb válltáskát és egy hátizsákot is 785, illetve 925 euróért (281, illetve 332 ezer forintért).