A kutatók egy külső rotáló mágneses mező segítségével tették lehetővé, hogy a vér áramlási irányával szemben is navigálható legyen az apró, nanorészecskékből álló “jármű” – írta a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH).

Az ETH professzorai, Daniel Ahmed és Bradley Nelson által vezetett kutatócsoport ugyanazt a trükköt használta, mint amelyet a folyóban vetnek be a hajósok, amikor folyamiránnyal szemben, felfelé kell kormányozniuk: ekkor a part közelében haladnak, ahol a partvonal tapadási ellenállása miatt kisebb az áramlási sebesség, mint a folyó közepén.

A jövőben az eszköz többek között a mikrosebészetben is alkalmazható lesz, például érelzáródások megszüntetésénél, de a rák kezelésére alkalmazott gyógyszereket is elszállíthatja a véredényeken keresztül a tumorhoz. Az eszköz a kutatók szerint arra is alkalmazható lehet, hogy agyi szövetekbe juttasson be gyógyszereket.