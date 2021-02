A kanadai Rocky Mountaineer nem egy szokásos vasúttársaság, teljesen felesleges lenne például a MÁV-hoz hasonlítani. A cég teljes egészében családi tulajdonban van, és minden téren a minőségre, a látványra és az eleganciára utaznak.

Terveik szerint idén bekerül a menetrendbe az első útjuk, mely az USA-t is érinti. A Rockies to the Red Rocks nevű útvonalat, mely a coloradói Denvertől a Utah államban található Moab városa között húzódik, a társaság már több éve szerette volna felvenni úti céljainak listájára.

Az utazás során igen változatos tájakon halad át a szerelvény a Sziklás-hegységtől kezdve a kanyonokon át a sivatagokig, miközben számtalan természeti látnivaló akad útközben. Persze ezt jól is kell látni, de ebben nem akadályozzák meg a turistákat a kocsik által szabott határok: hatalmas panorámaablakokon lehet csodálni a környezetet.

Az első járat augusztus 15-én indul, de a jelentkezőknek összesen 40 alkalmuk lesz idén október 23-ig, hogy azokon a tájakon vonatozzanak, ahol a kontinens első vasútvonalait is lefektették. Egy-egy út két napig tart, de a vonaton nincsenek hálókocsik: éjszakára a coloradói Glenwood Springs egyik hotelében szállhatnak meg az utazók. Mindezért legalább 1250 dollárt (371 ezer forintot) kér a vasúttársaság fejenként, de ez csak “fapados” világlátást jelent, ételek és italok nélkül.