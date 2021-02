A kínai Csengtu városában nagy az öröm, ugyanis átadták az első, teljes önműködő, számítógépek által vezérelt metróvonalat. Ez is nagy teljesítmény, de látvány szempontjából sokkal érdekesebb, hol is állnak meg a szerelvények: a 13 állomás egytől egyig lélegzetelállító, egy pillanatig az ember azt érezheti, hogy nem is a föld alatt, hanem egy jövőbeli űrhajón vagy űrállomáson tartózkodik.

A képre kattintva galéria nyílik

A 22 kilométer hosszú 9-es metró megállóit az ország több ezer éves találmánya, a selyem, illetve a természet inspirálta: a világítás gyakorlatilag a selyemhernyók által szőtt gubók koppintása, míg a tartóelemek több helyen is a lótuszvirágok formáit juttathatják eszünkbe. Ezek mellett számtalan természeti utalás található az állomásokon, építészeti és színhasználati téren egyaránt.

Az állomások kinézetét egy helyi és egy londoni stúdió közösen álmodta meg. A tervezők elmondása szerint célkitűzésük volt, hogy teljesen megváltoztassák az emberek elképzeléseit arról, hogyan is nézhet ki egy metróállomás. Jelentjük, ez sikerült.