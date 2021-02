Az egészséges anyagcsere érdekében érdemes odafigyelnünk a táplálkozásra. Ha tehetjük, fogjuk vissza a finomított szénhidrátok (fehér liszttel készülő pékáruk, sütemények, tészták) fogyasztását, és válasszuk helyettük a teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket. Együnk sok zöldséget és gyümölcsöt. A gyakori székrekedés segíti az aranyér kialakulását. Az erőlködés ugyanis megterheli végbélben található visszereket, amelyek a nyomás miatt kitágulhatnak, begyulladhatnak és aranyeres csomókká alakulhatnak. Azért, hogy a székrekedést elkerüljük, figyeljünk oda a táplálkozásra. Igyunk minél több folyadékot minden nap, hiszen a folyadék a legjobb székletlazító. A székletünk a mozgásszegény életmódtól is keménnyé válhat. A rendszeres mozgás ugyanis serkenti a belek mozgását. Ám ha hajlamunk van az aranyérre, akkor jobban járunk, ha az erősportokat kerüljük. A túlzott erőlködés ugyanis nem tesz jót a végbélben található vénáknak. Inkább az úszást és a gyaloglást részesítsük előnyben, és hódoljunk rendszeresen ezen mozgásformáknak. Ha a szüleink és a nagyszüleink is küszködnek aranyérrel, elképzelhető, hogy mimagunk is örököltük tőlük a hajlamot: a kötőszöveti gyengeség ugyanis sokaknál alkati adottság. Különösen oda kell figyelnünk, ha ülőmunkát végzünk, hiszen ebben az esetben egész nap nyomás nehezedik a gáttájékra. Ez nemcsak az irodai dolgozókra igaz, hanem a sofőrökre is, akik egész nap a volán mögött ülnek. Az aranyeresség a túlsúllyal küzdők között különösen gyakori.

Ezért legyen otthon aranyér elleni kúp és kenőcs

Az aranyér tünetei kellemetlenek: fájdalommal járhat a székelés, viszkethet a végbél környéke, akár véres folt is megjelenhet az vécépapíron. Fontos, hogy ha az aranyér tüneteit érezzük magunkon, akkor gyorsan cselekedjünk, hiszen kezdetben még otthon is tudjuk csillapítani a kellemetlen panaszokat. Ám ha húzzuk az időt, vagy arra várunk, hátha a tünetek megszűnnek maguktól, akkor az aranyér súlyosbodhat és akár műtéti beavatkozást is igényelhet. Az életmódbeli változtatások mellett érdemes az otthoni patikánkban aranyér elleni kúpot és kenőcsöt is tartanunk. A Proktis-M kúpot és a Proktis-M plus kenőcsöt nem kell orvossal felíratni, recept nélkül is kaphatóak a gyógyszertárban. Enyhítik az aranyérbetegség fájdalommal és gyulladással járó tüneteit. A kúp a végbélben jelentkező, a kenőcs pedig a végbélnyílás körüli panaszokat csillapítja, a kettő kombinálva is használható. Mindkét Proktis-M készítmény gyógynövénykivonatok mellett hialuronsavat is tartalmaz, amelynek klinikailag igazoltan nagy a vízmegkötő képessége, ezért felgyorsítja és javítja a szövetregenerációt és a sebgyógyulást.