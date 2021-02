A teljes népességet tekintve minden harmadik embert élete során legalább egyszer érint az aranyérbetegség. A tévhitekkel ellentétben ez nem feltétlenül az idősebb generációra jellemző probléma, már fiatal felnőtteknél, 25-30 éves kor között is megjelenhet. Egyesek számára ez meglepő lehet, de akár a nem megfelelő sportolási szokásaink következtében is érintetté válhatunk.

Először is érdemes tisztázni, mit is nevezünk aranyérnek, pontosabban aranyérbetegségnek. Ez a kellemetlen tünetekkel járó betegség nem más, mint a végbélnyílás közelében található visszérpárnában keletkező vénatágulat, melynek kétféle változatát különböztetjük meg. Külső aranyérnek a végbélnyílás körül, a végbélzáró izmon kívül elhelyezkedő vénatágulatot, más néven vénacsomót nevezik. Az efölött, tehát a végbélben található csomót pedig belső aranyérnek hívjuk, ami ugyan szabad szemmel nem látható, de ugyanúgy tüneteket okoz. Igaz, a belső aranyér „csak” akkor okoz panaszt, ha már túlságosan nagy, begyullad vagy vérzik, szélsőséges esetben viszont akár ki is fordulhat a végbélnyílásból. A külső aranyér ellenben minden esetben fájdalommal és gyulladással jár.

Bizonyos embereknél nagyobb eséllyel alakulhat ki az aranyér. Ez főként a nem megfelelő, különösen a mozgásszegény életmódra vezethető vissza, azonban ezeket a kockázati tényezőket viszonylag kis energiabefektetéssel ki lehet iktatni. Az ülőmunkát végzőknek például mindenképpen ajánlott óránként átmozgatniuk magukat, ugyanis a folyamatos terhelés és az alhasi részbe kerülő túl sok vér nem kedvez az „alfelünk” egészségének. Szakértők szerint a nem túl nagy erőlködéssel járó, rendszeres testmozgás, például napi fél óra séta, vagy akár a huzamosabb ideig tartó futás vagy úszás már hatékony lehet az aranyér megelőzése szempontjából. Az igazi „csodafegyver” azonban a gátizomtorna.