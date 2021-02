Az idők során igen sokat változtak az emberiség táplálkozási szokásai. Egy átlagos európai ember étlapján például egyáltalán nem szerepelnek rovarok, miközben Délkelet-Ázsiában a piacokon árulják a különféle módon elkészített ízeltlábúakat.

Egykor Mexikóban is nagy hagyománya volt a rovarok fogyasztásának, már az azték időkben is fontos szerepük volt az emberek életében. Ez napjainkra visszaszorult, de nem tűnt el teljesen: bizonyos elemei megmaradtak, és kuriózumnak számítanak. Ilyen a mexikói kaviár, azaz az escamol is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon chef ana martorell (@chefanamartorell) által megosztott bejegyzés

A kaviárról az embernek a halak petéje ugrik be először – a mexikói változat is egy élőlény utódkezdeménye, ám az escamol két őshonos hangyafaj tojásainak összefoglaló neve. A tojások már több száz éve is csemegének számítottak, így nem csoda, hogy a mai napig megtalálhatóak Mexikóváros híresebb éttermeiben is.