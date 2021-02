Ha kijött az aranyered, akkor a tej fogyasztását érdemes korlátoznod, ugyanis rossz hatással lehet a beleid savképző képességére. Talán nem is gondoltad volna, de ilyenkor a fagylaltot javasolt kerülni, mert a tejen kívül még színezéket és egyéb adalékanyagokat is tartalmazhat. Előnyösek lehetnek viszont a savanyított tejtermékek (joghurt, kefir), hiszen ezek jó hatással vannak az emésztésre és megkönnyítik a székelést.

Olvass tovább

A finomított szénhidrátoktól az aranyeres panaszok sok esetben fokozódhatnak, az emésztésre gyakorolt előnytelen hatásuk miatt. Mire gondolunk? Különösen a finomított cukros termékeket, üdítőket, édességeket érdemes elhagyni, már csak azért is, mert ezek olyan élelmiszerek, amelyek előbb-utóbb elhízást is okozhatnak, a túlsúly pedig az aranyérbetegség egyik komoly rizikótényezője. Ugyanezen okból az állati zsiradékok és az abból készült élelmiszerek, például húskonzervek fogyasztását is tanácsos kerülni, vagy legalább korlátozni.

A hidrogénezett növényi zsírok fokozhatják az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát, ezért a háztartásban leggyakrabban használt finomított étolajok helyett építs be az étrendedbe alternatív megoldásokat, például lenolajat, dióolajat, olívaolajat, kókuszolajat. A túlzott sófogyasztás szintén hozzájárul a visszerek duzzanatának kialakulásához, a fűszerek pedig irritálhatják a bélfalat: mérsékeld tehát a sós és fűszereres snackek, chipsek fogyasztását, mert ezek fokozhatják a fájdalmat és a kényelmetlenséget székletürítés közben.

Ami jót tesz

Válassz inkább teljes kiőrlésű kenyeret, lehetőleg megbízható helyről, mert sajnos vannak olyan gyártók, akik a fehér kenyértésztát trükkösen, égetett cukorral színezik, és ezt forgalmazzák „barna kenyérként”, ami attól még ugyanúgy finomított gabonakészítmény marad. Részesítsd előnyben a rozslisztből készült kenyereket! A kristálycukrot pedig helyettesítsd alternatív édesítőszerekkel, például mézzel, steviával, nyírfacukorral.

Az aranyeres panaszok enyhítésében és megelőzésében kiemelt szerepet játszik a rostokban és zöldségekben gazdag étrend. Jó választás lehet a paprika, a paradicsom, a saláta, a brokkoli, a tök, illetve a hüvelyesek, így például a lencse, vagy a zöldborsó. Emellett a gyökérzöldségek és a káposztafélék fogyasztása is előnyös lehet. Ezek nyersen és megfőzve is hatásosak lehetnek.

A magvak ugyancsak hasznosak lehetnek a tünetek enyhítésében. A szezám-, a len- és az útifűmag erős emésztésserkentő hatással bír, ami segít megtisztítani a szervezetet, ráadásul korlátlan mennyiségben fogyasztható: akár a reggeli joghurtodba vagy kefiredbe is belekeverheted.

Sok-sok gyümölcs

Szintén fontos kiemelt hangsúlyt fektetni a gyümölcsök fogyasztására, de jól meg kell nézni, hogy mit választunk! A szilvalekvár régóta ismert „gyógyszer” az aranyeres panaszok megelőzésére, de a friss vagy akár az aszalt szilva ugyancsak emésztéssegítő tulajdonsággal bír. Ráadásul nassolnivalónak is tökéletes, mivel alapvetően édes, puha húsú gyümölcs. A banán és az alma ugyanakkor „hasfogó” hatásúak, ezért ezeket az aranyeres panaszok idején tanácsosabb kerülni. Ha nem jutsz hozzá szilvához, akkor egyéb, magas rosttartalmú gyümölcsökre is eshet a választásod, mint az őszibarack, a körte vagy a narancs. A citrusfélékben található C-vitamin ráadásul erősíti a vénák falát is, emellett gyulladáscsökkentő hatású.

A táplálkozási szokások megváltoztatásával tehát sokat tehetsz azért, hogy elmúljon az aranyered, vagy, hogy elkerüld az aranyérbetegség kellemetlen tüneteit. Ezt csak úgy lehet, ha elősegíted a rendszeres és lágy széklet kialakulását, mert ellenkező esetben az erőlködéssel a panaszok csak súlyosbodhatnak. Fontos még, hogy mérsékeld az energiaitalok, a kávé és az alkohol fogyasztását, hiszen ezek irritálhatják a belek falát.

Végül, de nem utolsósorban ne felejts el figyelmet fordítani az elegendő folyadékbevitelre, ami nagyjából 2-2,5 liter között van naponta. Ezzel el tudod kerülni a szervezet dehidratáltságát és érdemben hozzá tudsz járulni a széklet lágyításához.

Hirdetés Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását. A recept nélkül kapható Proktis-M termékcsalád a hialuronsav és a gyógynövények előnyös hatásait egyesítve enyhíti a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A tünetektől függően a kúp és a kenőcs kombinálva is használható. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!