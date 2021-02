Az aranyér tünetei közé tartozik a székeléskor a WC-papíron megjelenő pecsételő vérzés, amit gyakran még nem kísér fájdalom. Szintén gyakori panasz a végbélnyílás környékén jelentkező viszketés, illetve feszítő érzés. Súlyosabb esetben a duzzadt aranyér akadályozhatja a székelést, emiatt szorulás léphet fel. A kezeletlen aranyérrel pedig akár az is előfordulhat, hogy kifordul, sőt akár ki is záródik a végbélből, és súlyos, azonnali orvosi beavatkozást igénylő problémát okoz.

Ücsörgés és nehéz súlyok emelgetése

Sajnos az aranyér még napjainkban is tabutémának számít, különösen a férfiak körében. Nőknél a várandósság egyik gyakori velejárójaként szokták emlegetni az aranyerességet, a férfiak viszont nem szülnek: de akkor mégis, miért alakulhat ki ugyanez a betegség az erősebbik nem képviselőinél is? Az aranyérbetegség egyik gyakori oka a nehéz fizikai munka, ezért ha nap mint nap nehéz rakományok, súlyok emelgetésével foglalkozol, akkor biztos lehetsz benne, hogy a rizikócsoportba tartozol. Azaz veled is megtörténhet, hogy egyszer csak „előjön az aranyered”.

Aranyér azoknál a férfiaknál is kialakulhat, akik sokat ülnek, függetlenül attól, hogy ezt munkavégzés miatt vagy pusztán a kényelmesség okán teszik. Egy buszsofőrrel, egy irodai alkalmazottal vagy egy szabadidejében többnyire ücsörgő férfival tehát egyaránt megtörténhet, hogy megtapasztalja magán az aranyér kellemetlen tüneteit. Bizonyos hobbik, illetve sportok szintén okozhatnak aranyérbetegséget. Más kérdés, hogy erről soha nem beszélnek a sportolók, miközben átveszik az aranyérmüket valamilyen világversenyen, mert érthető módon inkább a szép pillanatokról szeretnek megemlékezni.

Nem árt tudni még, hogy aranyeret okozhat a kemény felületeken történő hosszabb üldögélés is – pláne, ha az a felület még hideg is –, ezért is számít többek között a kajakozás vagy a biciklizés rizikósportnak ezen a téren. A kemény felületen való hosszas ücsörgés nem mellesleg a prosztatának sem igazán tesz jót!

Apabajok

Apává válni a világon az egyik legszebb dolog. Senki sem tud olyan érdeklődéssel és szeretettel nézni az édesapjára, ahogyan egy csecsemő vagy egy kisgyerek. Apának lenni ugyanakkor fokozott harckészültséget is jelent, hiszen egyrészt éjszaka illik néha átvenned az altatás feladatát, hogy Anya is tudjon pihenni, másrészt pedig nappal is előfordulhat, hogy hirtelen akcióba kell lendülnöd a gyerek miatt, teszem azt váratlanul el kell szaladj egy marék gyógyszerért. A legtöbb apa – érthető módon – fokozott kalóriabevitellel pótolja az alváshiányt, vagyis eszik, amennyit csak megkíván. Emiatt elkezd kialakulni az „apuka-pocak”, ami régebben elsősorban a gazdagság jelképe volt, ám manapság egyre inkább az apaságé kezd lenni. A sörhas viszont egyúttal túlsúlyt is jelent, amely növeli a krónikus betegségek, így például a szívbetegségek, de az aranyér kialakulásának kockázatát is.

Az „apukaság” másik velejárója, hogy az ember sokszor már csak a WC magányában lelhet csak némi nyugalomra a kérdések, kérések és a soha el nem fogyó apai teendők elől. Ezek a lopott percek jelentős időtöltéssé is nyúlhatnak, főleg, ha a férfi rászokik arra, hogy a WC-n olvasgasson. Talán te is hallottál már olyan pasiról, aki viccesen „könyvtárnak” nevezte az otthoni mellékhelyiséget. Ez önmagában hangozhatna humorosan is, a szomorú helyzet mégis az, hogy aki sokáig üldögél a WC-deszkán, az egyúttal kiteszi magát az aranyér kockázatának. Ugyanis minél tovább ülünk a vécén, annál több vér áramlik a végbél környékén található erekbe, ez pedig az aranyér gyulladását idézheti elő. A legjobb tehát, ha inkább csak konkrét inger esetén telepszünk le a vécére, és semmiféleképp ne üljünk és főleg ne erőlködjünk ott huzamosabb ideig.

Ne felejtsünk el mozogni!

Aranyér ellen a lehető legjobb orvosság, ha megpróbálsz heti rendszerességgel mozogni. Ez lehet futás, sétálás, kosarazás vagy bármi, amire szabad téren lehetőséged van. Az emberi testet alapvetően mozgásra „tervezték”, és semmiképp sem hosszú ideig tartó fizikai munkára vagy folyamatos ücsörgésre.

Ha pedig a cikk elején említett aranyeres tüneteket tapasztalnád magadon, akkor ne félj beszélni erről, mert sokkal hamarabb megtalálhatod a megoldást az aranyeredre. Ellenben ha nem teszel semmit, hanem megpróbálsz a vérző aranyereddel együtt élni, akkor rosszabb esetben a tüneteid súlyosbodhatnak, a rendszeres, bő vérzés pedig idővel akár vashiányhoz és vérszegénységhez is vezethet. Baj esetén minél hamarabb fordulj tehát orvoshoz, akivel meg tudjátok beszélni a számodra legmegfelelőbb kezelési tervet!

