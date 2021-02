Tehát ilyenkor száll fel a Boeing E-4B, ami egy polgári Boeing 747–200 utasszállító repülőgép átalakított változata. Erre a projektre nem sajnálták a pénzt, az első E–4B kifejlesztése becslések szerint nagyjából 1 milliárd dollárba került; a gépek árát egyenként 250 millió dollárra becsülték. Minden elektronius rendszert árnyékolták a nukleáris robbanások elektromágneses impulzusa (EMP) ellen is. A gép légkondicionáló rendszerébe emellett további szűrőket építettek be a radioaktív részecskék szűrésére.

Kívülről a típustól megszokott púp hátán ülő másik púp tűnik fel. Itt hodozza az E-4B a legfontosabb fegyverét, a kommunikációs eszközöket. 67 műholdvevő antenna található itt, ezeken keresztül tartják a kapcsolatot a legújabb, és az antik rendszerekkel. Innen szó szerint bárkit, bármikor el lehet érni, és ezek csak a publikus információk, arról nincs hír, hogy valójában mennyi infó fut be ebbe a központi vevőegységbe.

Ezekre a gépekre tökéletesen illik a repülő erőd megnevezés. Akár 12 órán át képesek a levegőben maradni egy adag üzemanyaggal, és az újratöltéshez leszállni sem kell. Akárcsak a légierő egyéb bombázói, vadászgépei, ez a Boeing is képes repülés közben üzemanyagot felvenni. Három emeletén 112 fős személyzet szolgál, egy óra levegőben töltött ideje 47,5 millió forintba kerül. Ez még a B-2 Spirit lopakodóbombázó üzemben tartásánál is magasabb összeg, gyakorlatilag ez a légierő legdrágább repülője.

A hosszútávó repülésre rendezték be az egész belteret, a gép orrában például komplett konyha található. Itt vannak a hűtők és mélyhűtők, egy forró levegős sütő és egy mikrohullámú sütő, amelyek segítségével a szakács a hosszabb küldetések során napi több, mint száz adag ételt készíthet el.

VIP szoba a döntéshozónak

Az első ajtó előtt, a gép orrában található az NCA lakosztály, amely a gépen tartózkodó VIP számára lett berendezve. A lakosztályban megtalálható dolgozószoba, nappali, hálószoba és gardrób. A lakosztály telefonjain keresztül az NCA a világon bárhova lehallgatásmentesen tud telefonálni.

A hidegháború idején a négy gépből álló E–4B flotta célja egy esetleges atomháború esetén egy repülő bevetésirányítási központ feladatának ellátása volt. Az 1990-es évek közepétől a megváltozott nemzetközi helyzetnek megfelelően a flotta céljait is átfogalmazták.

A természeti katasztrófákat követő koordinációs irányításban is szerepet kapnak ezek a gépek, utánpótlást szállítanak, ha szükséges, de ha nincs vészhelyzet, akkor is mindig készenéltben állnak. Vagyis a hét minden napján, a nap minden órájában van olyan E-4B ami felszállásra kész, és ha az amerikai elnök külföldre repül, ez a gép is vele tart az Air Force One mellet.

Az E–4-es flottát 2007-ben Donald Rumsfeld akkori hadügyminiszter tervei szerint 2015-re vonták volna ki a hadrendből, ám megfelelő cseregép hiányában egy évvel később ezt a döntést vonták vissza, pedig fenntartásuk egyre nehézkesebb és hatalmas összegeket emészt fel. De ettől függetlenül nem kell kapkodnia a jelenlegi vezetésnek, agépek 2039-ig érik el a maximális élettartamukat.