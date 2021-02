A jelöltek közül többen másodszor kerülhetnek be a csarnokba. Tina Turner az Ike & Tina Turner duó révén 1991-ben már bekerült a hírességek közé. Carole King dalszerzőként lett beiktatva, és most előadóként is bekerülhet. A Foo Fighters frontembere, Dave Grohl pedig korábban a Nirvana együttes tagjaként kapta ezt az elismerést.

John Sykes, a Rock & Roll Hírességek Csarnoka Alapítvány elnöke kiemelte, hogy az idei válogatás jól tükrözi a sokszínűséget és mélységet, amelyet a csarnok által ünnepelt művészek és zenéjük jelent.

A további jelöltek között van Kate Bush, Devo, Chaka Khan, LL Cool J, a New York Dolls, a Rage Against the Machine és Todd Rundgren. LL Cool J-t hatodszor jelölték, Chaka Khannak pedig ez a harmadik egyéni jelölése. A beiktatandók 2021-es névsorát májusban jelentik be.