A február 9. és 23. között zajló online árverésen a Földön talált meteorkőzetekre is lehet licitálni. A Christie’s Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites című árverésén 75 ilyen világűrből érkezett kőzetdarab szerepel.

A kínálat egyik különlegessége, a Hszincsiangból származó meteoritdarab drágaköveket is tartalmaz, becslések szerint 3500-4500 dollárt (1-1,3 millió forintot) érhet. Szintén eladó egy gömb, amelyet egy összetört svéd aszteroida meteoritmagjából terveztek.

Az árverés fénypontja egy Szaharában talált, mintegy 7 kilogramm súlyú meteoritdarab, amely becslések szerint 50-80 ezer dollárt (15-24 millió forintot) is érhet. Jellegzetessége, hogy a legtöbb meteorittól eltérően, határozott irányát végig tartva ért földet.

A Namíbiában lezuhant Gibeon meteorit egy darabja 15-25 ezer dollárért (4,5-7,5 millió forintért) kelhet el. És eladó egy marsi kőzet metszete is, amelynek különlegessége, hogy belsejében a bolygó légkörének buborékai estek csapdába. A kőzet a becslések szerint 30-50 ezer dollárt (9-15 millió forintot) érhet.

Az aukción a legnagyobb amerikai meteoriteső egy darabja is kalapács alá kerül. A texasi Odessában talált űrkőzetért 60 ezer dollárt (18 millió forintot) kérnek.