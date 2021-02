Az év ezen szakaszában a nyugat-európai síparadicsomok roskadásig szoktak lenni belföldi és külföldi turistákkal, ám a koronavírus-járvány miatt idén más a helyzet. Rengeteg országban korlátozásokat vezettek be: sok helyen úgy próbálták meg a tömeget elriasztani a sípályáktól, hogy nem kapcsolták be a felvonókat.

Ez nem akadályozott meg három franciaországi férfit abban, hogy síeljenek. A hegytetőre feljutást egy sárkányrepülő motorjával oldották meg, melyet hátizsákként felkaptak a hátukra, beindítottak, majd úgy csúsztak a havon a csúcs felé, ahogy mások lefelé szoktak.

Tim Haag, az új sportág egyik feltalálója elmondta, hogy a síelés eme formájához kiemelkedően jó formában kell lenni: a hátra szerelt pakk súlya a propellerrel és a motorral együtt 30 kiló is lehet, melyet meg is kell tartani menet közben, amikor egyre gyorsuló tempóban csúszik fel a hegyre az ember. A férfi állítása szerint neki sikerült elérnie a 80 km/órás sebességet is.

A fenti videót látva többen is felkeresték őt azzal, hogy fizetnének azért, hogy kölcsönadja felszerelését, de azt mondta, természetesen szó sem lehet erről.