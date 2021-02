Folyamatosan figyeli a Forma-1-es versenyzők közösségi médiás profiljait a Formula One Closet nevű Instagram-oldal, és mindig beszámol arról, pontosan mit is viseltek magukon a pilóták legutóbbi posztjaikban, illetve a róluk készült rajongói és lesifotókon. Legyen szó ingről, pólóról, cipőről, nadrágról, óráról vagy napszemüvegről, az oldal szerkesztői alaposan utánajárnak, honnan is származik az adott termék, és mennyiért is lehet megkapni.

Az oldalon leggyakrabban felbukkanó pilóták közé tartozik Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a Forma-1-es paddockban is előszeretettel hord kirívónak számító viseletet, és nincs ez másképp a hétköznapokban sem.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Formula One Closet (@formulaonecloset) által megosztott bejegyzés

A brit gyakran okoz fejtörést az oldal szerkesztőjének, mivel sokszor olyan outfitben pózol egy-egy fényképen, melyet korábban csak a divatbemutatók kifutóin láthatott a nagyközönség. Hamilton persze ezekhez a szettekhez könnyebben hozzáfér, mint az átlagember, már csak azért is, mert a Tommy Hilfigerrel szoros kapcsolatot ápol: több ruhakollekciót is terveztek már együtt.