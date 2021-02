Olvass tovább

Figyelembe véve a fentebb felsorolt kockázati tényezőket, már nem is olyan meglepő, hogy a nagyobb ünnepeket követően miért fordulnak többen orvoshoz aranyeres panaszok miatt. A karácsonyi időszakban még azok is hajlamosabbak elengedni magukat, akik az év többi részében nagyobb figyelmet fordítanak egészségükre, beleértve a táplálkozást és a mozgást is. A két ünnep közötti időszakot sokan szinte végigeszik, a fogások mellé esetleg lehúznak egy-két sört is, szilveszterkor pedig néhány pohár pezsgőt, ráadásul ebben az időszakban szinte semmilyen testmozgást nem végeznek. A leginkább megerőltető mozdulatsor ebben a néhány napban sokak számára a hűtő megközelítése, illetve a kanapén a televízió távirányítója után való nyújtózás.

A testünk azonban aligha fogja meghálálni mindezt. Egy ilyen mozgásszegény időszak alatt a vérkeringés közel sem optimális a szervezetben, amin a kevesebb bevitt víz még tovább ront. Az ételek után távozó salakanyag minősége is más lehet, mint általában, hiszen a túlzott mennyiségű zsiradék és a kevés rostbevitel keményebbé teszi a székletet. Mindez gyakorlatilag kikövezi az utat az aranyér felé, még ha az érintettek az ünnepi lakomák és a kanapén való tespedéseik során mit sem sejtenek róla.

Ám nem késő cselekedni még akkor sem, ha már bekövetkezett a baj. Fontos lépés az egészséghez vezető úton, hogy csökkentsük a kockázati tényezőket, méghozzá nem csak az ünnepi időszakokban. Gyakorlatilag mindennek az ellenkezőjét kell tennünk, amit az ünnepek során korábban megszoktunk: oda kell figyelnünk kell az egészséges étkezésre és a testmozgásra.

A mediterrán étrend, azaz a tengeri halakban, szárnyasokban, friss és nyers zöldségekben gazdag táplálkozás csökkenti az aranyérbetegség kockázatát. Ha mindezt magas rosttartalmú ételekkel (teljes kiőrlésű gabonafélék, lenmag, mazsola, búzacsíra), gyümölcsökkel és megfelelő mennyiségű víz fogyasztásával egészítjük ki, akkor a „kimeneti” oldalon sem kell félnünk a problémáktól.

A mérleg másik serpenyője legyen a mozgásé. A folyamatos ülés ugyanis nem tesz jót a végbél környéki izmoknak és szöveteknek, mert ilyenkor hosszú időn át éri terhelés a gáttájékot, túl sok vér kerül az alhasi részbe, és emiatt itt a vérkeringés is lelassul. A kanapén tespedés tehát egyáltalán nem kedvez a szervezet egészségének, és a sok üléstől szinte elkerülhetetlenné válhat az aranyér. Szakértők szerint a nem túl nagy erőlködéssel járó, rendszeres testmozgás, például napi fél óra séta, vagy akár a huzamosabb ideig tartó futás vagy úszás hatékony mozgásformák lehetnek az aranyér megelőzésére.

Hirdetés Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását. A recept nélkül kapható Proktis-M termékcsalád a hialuronsav és a gyógynövények előnyös hatásait egyesítve enyhíti a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A tünetektől függően a kúp és a kenőcs kombinálva is használható. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!