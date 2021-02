Az aranyér civilizációs népbetegségnek számít, hiszen az emberek 70-80 százalékát érinti élete során legalább egyszer. Ennek ellenére keveset beszélünk erről a betegségről. Talán azért, mert a „hátsó felünket” érinti, és ennek a fertálynak a fájdalmát kínosnak gondoljuk, esetleg tabunak tartjuk. Pedig ha titkoljuk, vagy úgy teszünk, mintha az aranyér nem is létezne, sokkal rosszabbul járhatunk, mintha azonnal cselekednénk. Az aranyér nem ciki, és ha időben felismerjük és kezeljük a problémát, akkor otthon is csökkenthetjük a kellemetlen tüneteket. Ha viszont húzzuk az időt, és abban bízunk, hogy az aranyér majd magától elmúlik, akár műtétre is szükségünk lehet.

Olvass tovább

Segíthet, ha mindig van otthon Proktis-M

Ha mindezt tudjuk magunkról, jó, ha a házi patikában tartunk otthon aranyér elleni kúpot és kenőcsöt. A Proktis-M kúpot és a Proktis-M plus kenőcsöt nem kell orvossal felíratni, recept nélkül is kaphatóak a patikákban. Segítik a kezdődő, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhülését. A kúp a végbélben jelentkező, a kenőcs pedig a végbélnyílás körüli panaszokat enyhíti: a két készítmény kombinálva is használható. A Proktis-M jótékony gyógynövényeket, illetve hialuronsavat tartalmaz, amelynek klinikailag igazoltan magas a vízmegkötő képessége, ezért felgyorsítja és javítja a szövetregenerációt és a sebgyógyulást.

Az eltitkolt aranyér más betegséget is okozhat

„A barátomon láttam, hova vezethet az eltitkolt aranyér. Imre annyira szégyellte a kellemetlen panaszait, hogy a fájdalom és az állandó vérzés ellenére sem ment el orvoshoz. A hosszú titkolózás miatt végül annyira legyengült, hogy a feleségének kellett betámogatnia a kórházba, ahol nemcsak előrehaladott aranyeret, hanem a vérzés miatt súlyos vashiányt is megállapítottak nála. Semmiképpen sem szeretnék úgy járni, mint Imre, ezért mindig van itthon Proktis-M aranyér elleni kúp és kenőcs is. Apukámtól örököltem a hajlamot, ezért a rostban gazdag étrendem és az állandó mozgás ellenére is időnként kiújul az aranyerem. Ilyenkor azonnal kezelem, és a panaszok idővel elmúlnak” – magyarázza a 39 éves Gábor.