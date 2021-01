Tim Storms nevéhez két Guinness-rekord is fűződik. Az “ember által elért legalacsonyabb hang” és a “legszélesebb hangtartomány – tíz oktávot képes kiénekelni” kategóriában is ő a csúcstartó, elérte a legalacsonyabban jegyzett 0.189 Hz-es G hangot is.

Ez annyit jelent, mintha egy normál hangolású zongora mellé tennénk még egyet, folytatva a hangsort. Az ő torkából ennek a második zongorának a legmélyebb hangjai jönnek elő.

Mint kiderült, a rekordnak, és a különleges tehetségnek anatómiai okai vannak. Erre egy orvos jött rá, aki részt vett Storms egyik a cappella koncertjén, és annyira megdöbbentette őt a teljesítmény, hogy egy vizsgálatot kért az énekestől. Egy szondás vizsgálat során kiderült, hogy Storms hangszálai az átlagnál kétszer hosszabbak A vizsgálat eredményeit a Medical Daily magazin is igazolta, a lap szerint az énekes olyan hangokat képes kiadni, melyeket emberi füllel nem is tudunk érzékelni.