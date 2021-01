Évente többször képes lenyűgözni bennünket óráival az MB&F: a Maximilian Büsser által 2005-ben alapított svájci manufaktúra nem is tétlenkedett, és kis túlzással rárúgta az ajtót a 2021-es évre új órájával.

Olvass tovább

A képre kattintva galéria nyílik

Így láthatóvá vált az óra mechanikája, mely ezúttal is bővelkedik különleges megoldásokban: a számlap a márkánál sokszor látott módon ezúttal is el lett forgatva 90 fokkal, így például vezetés közben sem kell elvenni a kormányról a kezét annak, aki órájáról tájékozódna a pontos időről. Az összképet némi vörös- vagy fehérarany teszi teljessé.

Nemcsak szépek, de szinte mindennek is ellenáll a színenként öt példányban elkészülő HM9-SV: a gyémántfejű szerszámokkal 350 órán keresztül csiszolt zafírkristály-házak állják a törési és karcolási próbálkozásokat is, de a belső gumitömítésnek köszönhetően 30 méter mélységig még vízállóak is. Nem valószínű azonban, hogy azok, akik 440 ezer dollárért (130 millió forintért) vesznek egy ilyen órát, majd ebben indulnak búvárkodni.