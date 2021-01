Olaszországban szinte minden bezárt a koronavírus-járvány miatt, ez alól pedig a múzeumok sem voltak kivételek. Így tett a milánói San Domenico Maggiore Múzeum is, melynek egyik büszkesége a valószínűleg Leonardo da Vinci által festett Salvator Mundi (Világmegváltó) képének 16. században készült másolata.

Az értékes festménynek – melynek eredetije rekordösszeget jelentő 450,3 millió dollárért, átszámítva 132 milliárd forintért kelt el egy 2017-es árverésen – azonban ez idő alatt nyoma veszett, és szinte senkinek sem hiányzott. A múzeum személyzete azonban valahogy mégis rájött, hogy a három hónapja zárva lévő teremből eltűnt a festmény, a rendőrség pedig visszaszerezte a képet, a feltételezett tetteseket pedig elfogták.

#Naples police today recovered a stolen, 500-yr-old copy of #LeonardoDaVinci‘s #SalvatorMundi. The painting, likely made by a student of the Renaissance maestro around 1518, was pilfered while museums were closed for the #coronavirus. The original sold in 2017 for a record $450M. pic.twitter.com/9PCgafHasW

— Eric J. Lyman 🇺🇸🇩🇴🇮🇹 (@EricJLyman) January 19, 2021