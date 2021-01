A szexuális forradalom egyik kirobbantó szikrája volt a Playboy magazin 1953-ban, az első szám megjelenése idején. Debütáló címlaplányuk Marilyn Monroe volt, az ötvenes évek prűd, szemellenzős korában ez a meztelen női aktfotókkal piacra kerülő újság maga volt a nyomtatott botrány. Épp ezért zabálták az olvasók.

Fénykorában havonta hétmillió példány is elkelt belőlük. A lap egyértelműen a benne meztelenkedő nők miatt volt híres és hírhedt, akik között sok híresség is akadt, miközben sok ismert személlyel készült interjúk és elismert írók írásai is megjelentek benne.

Mindez 2016-ig tartott, ahogy manapság mondanánk a megváltozott médiafogyasztási szokások miatt kikerültek a meztelen képek a lapból.

Aki viszont magáénak szeretné tudni az összes meztelen modellről készült sorozatot interjúk, egyéb sallangok nélkül, annak szól a Playboy: The Complete Centrefolds nevű kiadvány. Ebben az ízléses kötetben ott van mind a 734 hölgy, a híresek, a legendásak, a sikeresek. Amazonon, vagy egyéb online könyvesboltban könnyű rábukkani egy-egy példányra, 18-25 ezer forintos áron tehetjük kosárba, állapottól függően.