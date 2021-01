Az olaszok rendkívül érzékenyek, ha gasztronómiáról, illetve hagyományos ételekről van szó, különösképp igaz ez a tésztákra. Náluk például főben járó bűnnek számít, ha a tészta főzővízébe az összeragadást megakadályozandó olaj kerül, de sót is csak akkor adnak hozzá, ha már felforrt a víz.

A pasta akkor a legfinomabb, ha al dente, azaz állaga már feszes, de már nem kemény és nem nyers az étel. Ezt az állapotot azonban nem is olyan egyszerű elérni, ám ebben segíthet most az egyik olasz tésztagyártó ötlete. A Barilla több lejátszási listát is készített Spotify-on, melyek segítségével tökéletes állagúra lehet főzni a legtöbb tésztafélét.

A nyolc lejátszási lista 9 és 11 perc közötti hosszúságú, és az Olaszországban népszerűbb zeneműfajok számait kombinálja. Az egyes dallisták nevében szerepel a főzni kívánt tészta is, a spagetti például két lejátszási listát is kapott, attól függően, hogy hip hop- vagy popdallamokra készítenénk az ebédet vagy a vacsorát.

Hallgasd meg a zenéket:

Hasonló a helyzet a pennénél, a fusillinél és a linguinénél is.