Pedig a kellemetlen tüneteket mindig érdemes komolyan venni, és orvosi segítséget kérni. A merevedési zavar összetett probléma, amelynek testi és lelki okai lehetnek, egyebek mellett a prosztata gyulladásos betegsége is állhat a hátterében. Becslések szerint a nem bakteriális eredetű krónikus prosztatagyulladásban, más néven krónikus kismedencei fájdalom szindrómában szenvedő férfiak 45-70 százaléka szexuális problémákkal is küzd.

Prosztatagyulladás is okozhat merevedési zavart

Olvass tovább

A krónikus prosztatagyulladás kellemetlen tünetei, így a medencetájék és a nemi szervek szúró fájdalma csökkenti a nemi vágyat. Ráadásul a fájdalom az aktus tetőpontján tovább erősödhet, ugyanis a prosztatának ahhoz, hogy az általa termelt váladékot a húgycsőbe lövellje, össze kell húzódnia, ez pedig gyulladás esetén erős fájdalommal jár.

Bence elviselhetetlen fájdalmat érzett a „csúcson”

„Sosem gondoltam, hogy a szex kínossá is válhat, és az élvezet helyett fájdalom és szégyen jut majd nekem. A párommal 4 éve vagyunk együtt, és a prosztatagyulladás miatt kialakult merevedési zavarom majdnem a kapcsolatunk végét jelentette. Az első alkalommal, amikor a „csúcson” elviselhetetlen fájdalmat éreztem, azt hittem, ez csak véletlen, ami többé nem is fog előfordulni, hanem minden újra rendben lesz. Ám amikor másodszorra és harmadszorra is fájt, elment a kedvem a szextől. Nem mertem újra kísérletezni vele, de segítséget sem kértem, mert annyira szégyelltem a problémámat – mondja a 32 éves Bence. – A párom úgy érezte, elhanyagolom, mert már nem kívánom őt, én pedig sokáig nem mertem vele őszintén beszélni az átélt kellemetlenségekről, csak belül emésztettem magam. Annyira tartottam a magömléskor átélt fájdalomtól, hogy egy idő után már fel sem állt: merevedési zavarom lett. Rájöttem, hogy nem várhatok a csodára, a fájdalom nem fog elmúlni magától, ezért rászántam magam, és orvosi segítséget kértem. Az urológus megállapította, hogy krónikus prosztatagyulladásom van, amelyről megtudtam, hogy főleg fiatalabb és középkorú férfiak betegsége, 50 év alatt a legyakoribb urológiai probléma.

Segített csökkenteni a tüneteket a Proxelan

Az orvos gyulladáscsökkentő gyógyszert írt fel, amelyet más betegtársak pozitív tapasztalatai alapján Proxelan végbélkúppal egészítettem ki. Kezdetben vonakodtam a kúptól, végül rájöttem, hogy hatékony, és nem okoz fájdalmat a használata. A kúp azért hatásos, mert az értékes összetevők, a hialuronsav és a gyógynövények a végbél érhálózatán keresztül gyorsan a prosztata közelébe jutnak. Ráadásul klinikai vizsgálat bizonyítja, hogy ha a gyógyszeres kezelést Proxelan végbélkúppal egészítik ki, akkor a panaszok jelentősebb mértékben csökkennek. Örülök, hogy sikerült a kezdeti ellenérzéseimet legyőznöm, mert nekem sokat segített a Proxelan.”