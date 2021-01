Aki azt hiszi, hogy a jó öreg kádak területén megállt az élet az nagyon téved. A mindenhova irányítható fúvókák, és masszázsfunkciók után ide is betörtek az okosmegoldások. A Kohler Stillness névre keresztelt szögletes kádjához például nem árt egy vízálló mobil sem, mert a telefon applikációjával vagy hangvezérléssel el lehet indítani a csapot, és azt is meg lehet határozni, hogy mennyire legyen forró a víz.

A 4,8 millió forintért kínált modellhez jár még hangulatvilágítás, fapadlóra túlcsorduló víztükör, hatalmas párafelhőt generáló funkció, és egy “experience tower” elnevezésű kiegészítő, amivel különböző aromákat juttathatunk a gőzbe.

Aki gőz, és világítás nélkül kéri a csodás terméket, az megúszhatja 3,2 millióból is a vásárlást. A Kohler egyébként nem most lépett be az intelligens fürdőszobai berendezések világába, tavaly egy okos vécével ejtették ámulatba a CES közönségét, ami hangszórós, hangulatvilágításos, és szintén vezérelhető hangparancsokkal.