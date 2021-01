A filmek zömét – négy kivétellel – a streamingszolgáltató több mint 190 országbeli előfizetői is láthatják.

Az új produkciók között lesz a Red Notice című akciófilm, amelyben Ryan Reynolds, Gal Gadot és Dwayne Johnson látható, Zack Snyder zombie-filmje, az Army of the Dead, és egy sor vígjáték is, mint például a Don’t Look Up, Adam McKay politikai szatírája, melyben Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry és Meryl Streep is játszik.

Netflix hetente több mint egy új film bemutatását tervezi, ami mellett eltörpül a hollywoodi stúdiók forgalmazása. A Disney idén a mozikban és Disney+ streamingszolgáltatásán kéttucatnyi új film bemutatásával számol, köztük négy Marvel-film és két Pixar-produkció premierjével.

A Netflix 2021-es forgalmazási naptárában 18 dráma, kilenc thriller, hat akciófilm, nyolc animációs film és nyolc romantikus film is szerepel. Bemutatják Lin-Manuel Miranda tick, tick…BOOM című musicalfilmjét és Halle Berry rendezői bemutatkozását, a Bruised című drámát is.