Időről időre felmerül az űrhotel ötlete, de a tudományos-fantasztikus filmekbe illő rajzoknál tovább nem sokszor jutnak ezek a projektek. Itt vége is lehetne ennek a történetnek is, ám az Axiom Space állomása talán közelebb áll a megvalósításhoz, mint bármelyik másik korábbi próbálkozás.

A tervek szerint 2024-ben egy modult az ISS-hez kapcsolnának, majd innen bővülne tovább még két modullal a világ első privát kézben lévő űrállomása és egyben űrhotele, mely a későbbiekben mindentől függetlenül működne. Ezt kénytelenek is megoldani, ugyanis Suffredini szerint legkésőbb 2028 körül a Nemzetközi Űrállomást nyugdíjazzák.

Az első űrhotel belterében az űrturistáknak nem kell kábelkötegek és fémesen csillogó furcsa tárgyak között bújócskázniuk: az enteriőr megálmodását a cég egy neves tervezőre bízta, aki plüssfalakkal, színváltó LED-világítással és panorámaablakokkal felszerelt lakosztályokat álmodott meg.

A nem mindennapi szállodai élmény 55 millió dollárba kerül majd, melyben benne van az oda- és a visszaút is, valamint egy 15 hetes kiképzés is. Az Axiom Space hitelességét támaszthatja alá az is, hogy ők szervezték le Tom Cruise űrbe küldését is, aki filmet akar forgatni a Földön kívül.