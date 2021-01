A magas vérnyomás akár eszméletvesztést is okozhat

Akinek problémája van a vérnyomásával, rendszeresen magas, vagy ingadozó, az semmiképp ne induljon útnak úgy, hogy nem ellenőrizte az értékét, és nem vette be az esetlegesen szedett gyógyszerét. A kiugró magas vérnyomás fejfájást, szédülést, akár ájulást is okozhat. A magas vérnyomás népbetegségnek számít, ezért, aki rendszeresen tapasztalja a tüneteit, annak ki kell vizsgáltatnia, mert hosszú távon komoly szív- érrendszeri problémákat okozhat.

A cukorbetegség alattomosan támadhat

A vér cukorszintje szűk határértékek között tekinthető optimálisnak. Egy utazás során rosszul lehetünk, sőt sokkos állapotba is kerülhetünk, ha cukorbetegségünk nincs ellenőrzés alatt! A magas vércukor tünetei az erős szomjúság, a fáradtság, levertség, a látás romlása, a bőr viszketése, a sebek, sérülések lassú gyógyulása, fekélyesedése. Ha egy cukorbetegnek leesik a cukra, és nincs nála méz, vagy édesség, akár az eszméletét is elveszítheti. Ugyanez igaz, ha túl magas az érték, és nem kap inzulint.

A fogfájást sem szabad félvállról venni

Bármikor is jelentkezik a fogfájás, az rettentő kínzó tud lenni. Ha éppen úton vagyunk, akkor pedig esélyt sem látunk rá, hogy szakemberhez eljussunk időben, és megszüntessük a panaszokat. Éppen ezért az első tüneteknél segítséget kell kérni, mert később, csak súlyosbodhat a probléma! A szájüregben nemcsak a fogak okozhatnak fájdalmat, az íny betegségei, a nyálkahártya sérülései, vagy afta is járhat kellemetlen tünetekkel. A fájdalom okának kiderítésében azonban sokszor csak a szakember segíthet. A fogfájás okozója lehet a fogszuvasodás, egy régen betömött fog, amely további romlásnak indult, de mélyebb gyulladás és bölcsességfog is állhat a háttérben, melyek akár gócként további elváltozásokat is generálhatnak.

Ne indulj útnak, ha ezeket a problémákat tapasztalod, mert a fájdalom ronthatja a reakció időt, elvonhatja a figyelmet, és ezáltal balesetveszélynek vagyunk kitéve a volán mögött!