A Netflixre február 5-én fut be a dél-koreai gyártás miatt is érdekesnek tűnő Space Sweepers. Az előzetes alapján a sztori, és a karakterek is tartogatnak izgalmakat, a Firefly, és a Cowboy Bebop, és a frissek közül az Expanse hangulati elemeit látjuk felelevenedni.

Vagyis egy űrhajó legénységének küldetéseit követhetjük végig, az űrszemetet gyűjtő banda begyűjt egy robotot, akiről kiderül, hogy valójában tömegpusztító fegyver. A bonyodalmak innen garantáltak, érdemes lesz tenni vele egy próbát idén februárban.