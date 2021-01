A legtöbben emlékezhetünk a Gene Wilder vagy éppen Johnny Depp által megformált Willy Wonkára és történetére, aki a gyára által gyártott csokoládészeletekbe aranyjegyeket rejtett, melyek a szerencséseknek egy túravezetést ért a gyárban, valamint életre szóló csokiellátmányt.

Valami hasonlót talált ki egy skót sörfőzde is. A Brewdog ugyanis úgy döntött, hogy tíz aranydobozos sört rejt véletlenszerűen az előrecsomagolt 12-, 24, illetve 48 dobozos Punk IPA-pakkokba. A cég állítása szerint egy-egy ilyen doboz 15 ezer fontot, átszámítva közel hatmillió forintot ér, mivel színaranyból készül.

Ám ha mindez nem tenné elég vonzóvá a sörivást, van még más is: a szerencsés megtalálók azonnal a sörgyár tulajdonosai is lesznek, mivel a dobozhoz járt egy 10 ezer font (4 millió forint) értékű részvénycsomag is. A pontot az i-re a sörfőzdei VIP túra teszi fel.

A csak online megvásárolható csomagok kelendőek, amit jól mutat, hogy a 10 aranydobozból 9 már gazdára talált, egyért azonban még mindig megy a hajsza. A cég szerint a játék addig nem ér véget, míg valaki hivatalosan be nem jelenti, hogy nála van a tizedik aranysör.

A főzde egyik alapítója a Twitteren elárulta, hogy a wonkai játékot részben a szükség ihlette, nem csak a nosztalgia. A koronavírus-járvány miatt bezuhant a kézműves sörök iránti érdeklődés is, így ezzel az akcióval próbálták menteni magukat szorult helyzetükből.