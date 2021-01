Jakutföld a fagy valódi birodalma, ezen a területen átlagosnak számít a -40 Celsius fokos hőmérséklet a téli hónapokban (a leghidegebb téli hőmérséklet a keleti hegyláncokban −65 fok is is lehet.), de nem csak emiatt extrém a helyi időjárás. A hőingás is rekordszintű, a leghidegebb januári hónap és a legmelegebb júliusi hónap között: 70–75 °C. A tél 6,5–9 hónapig is tartha.

Sokat elárul a helyi időjárásól, hogy 2012. január 25-én nyolcvan éve nem mért meleget jegyeztek fel itt, a hőmérséklet −10 °C-ra emelkedett, egy anticiklon miatt.

Bár a körülmények extrémek, az internet erre a területre is betört már, és rengetegen töltik fel a számunkra elképzelhetetlen mindennapok epizódjait a közösségi oldalakra. Ezekből válogattunk: