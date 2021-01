Ez az érdekes szerv annyira hasonlít a nyálmirigyre, hogy a fáma szerint az orvostanhallgatók e kettő képét néha össze is keverik egymással. De mit kell tudni a prosztatáról, ha az orvosnál felmerülnek a vele kapcsolatos kérdések, panaszok?

A prosztata a férfi belső nemi szervekhez tartozó nemi mirigy. A felnőtt férfiak esetében ez egy körülbelül 20 gramm tömegű, szelídgesztenye nagyságú szerv, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, körülölelve az abból kiinduló húgycsövet. Éppen emiatt a vizeléssel és az erekcióval kapcsolatos számos probléma hátterében a prosztata tehető felelőssé, ezért nem árt rá odafigyelni.

A húgycsőnek ez a szakasza ugyanis különösen fontos, mivel áthalad a prosztatán, ezért a prosztataállomány jó- vagy rosszindulatú megnagyobbodása esetén is összenyomódik, ami vizelési nehézséget, vagy teljes vizelési képtelenséget idézhet elő. A hólyagban pangó vizeletben elszaporodó kórokozók gyulladást okoznak, a felszálló fertőzés pedig idővel a vesemedencéket és a veséket is elérheti. Ez további problémák forrása lehet, mivel a vesét egyébként is megterheli a vizeletpangás miatti nehézkes ürülés.