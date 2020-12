– A krónikus prosztatagyulladás rendkívül kellemetlen betegség. Általában diszkomfortérzet jelentkezik az alhasban, gáttájékon, a fájdalom pedig kisugárzik a hímvesszőbe és a herékbe. A betegség az esetek többségében vizelési nehézségeket és szexuális problémákat is okozhat. Nem véletlen, hogy sok mindent megteszek azért, hogy tünetmentesen éljek. Szigorú diétát követek, fűszermentesen étkezem, főleg párolt ételeket eszem és egyáltalán nem iszom sem kávét, sem pedig alkoholt, hiszen úgy tudom, hogy utóbbiak fokozhatják a gyulladást.

Mindig van otthon Proxelan

Az ünnepek alatt azonban megkívántam a jó zsíros kacsacombot, a finom töltöttkáposztát és a csípős halászlevet is, emellé pár pohár bort is megittam. Azt gondoltam, ennyi „elhajlástól” nem lehet bajom, de tévedtem. A prosztatagyulladás kellemetlen tünetei rövidesen ismét kiújultak: a jól ismert fájdalomérzet, mely a legérzékenyebb testrészembe sugárzott, valamint az akadozó vizelet… Szerencsére otthon mindig tartok Proxelan végbélkúpot, hiszen kúraszerűen, 1 hónapon keresztül használtam, amikor először kiderült, hogy prosztatagyulladással küzdök.

Ez a termék azért vált be nekem, mert ott hat, ahol a fájdalom forrása van, így enyhíti a kellemetlen tüneteket. Kezdetben, bevallom, idegenkedtem a kúptól, ám rájöttem, hogy nagyon hatásos, hiszen a jótékony összetevői a végbél környéki vénákon keresztül a prosztata közelébe jutnak. A készítményben lévő hialuronsav és egyéb növényi összetevők nyugtatnak, ráadásul felhelyezése fájdalommentes. A Proxelant nem kell orvossal felíratni, recept nélkül kapható a patikában.

Ezért érdemes orvoshoz menni

Ha a prosztatagyulladás tüneteit érezzük, mindenképpen menjünk orvoshoz, és ne szégyelljük a panaszainkat. Jó, ha tudjuk, hogy a húgyhólyag alatt található gesztenye nagyságú dülmirigy, vagyis a prosztata fontos szerepet játszik a szexuális funkciók működésében és a vizeletürítésben. Ha nincsen semmi gond, a prosztata észrevétlenül látja el fő feladatát: ondóváladékot termel. Ha azonban a prosztata valamilyen okból begyullad, erős és kellemetlen fájdalmat élhetünk át. A prosztatagyulladásra, amely lehet akut és krónikus is, az orvos általában gyulladáscsökkentő gyógyszereket ír fel. A krónikus prosztatagyulladás tünetei hosszabb ideig fennállhatnak, amellyel lelkileg is nagyon nehéz megküzdeni. Az orvos által előírt gyulladáscsökkentő és a kiegészítő kezelésként szolgáló Proxelan végbélkúp mellett életmódbeli változtatások is szükségesek – mondja Tamás.