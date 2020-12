Idén ezerrel pörgött fel a maszkpiac, tényleg csak a képzelet szabott határt az arcunkat többé-kevésbé eltakaró megoldásoknak. Ez a japán alkotás viszont a sűrű mezőnyből is kitűnik, mivel az eredeti arcot egy másik arccal takarja el.

A hiperrealisztikus 3D-s nyomtatott maszkok valódi arcokat ábrázolnak, a készítő 387 dollárt, nagyjából 115 ezer forintot kínált a vállalkozóknak a szkennelésért cserébe. Őt is meglepte, hogy százan jelentkeztek a felhívására, és a vártnál többen vásárolnak is.

Az maszkok ára 950 dollár vagyis majdnem 300 ezer forint.

FACE-OFF: A Japanese mask store is selling hyper-realistic face masks based on people who volunteered to have their faces scanned. https://t.co/ryaPAMppIv pic.twitter.com/XtB8pbhlxD