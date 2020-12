Amikor az ember a jövőjén gondolkodik, többféle szempontot is figyelembe vehet: szereti-e a munkáját, mennyi fizetést kap érte, és milyen kockázatokkal jár annak végzése akár rövid, akár hosszú távon. Mi most az utóbbi kategóriába vetettük bele magunkat, és gyűjtöttünk össze öt veszélyes állást, függetlenül attól, hogy szerepelnek-e a FEOR listáján, vagy sem.

Tűzszerész

A Magyar Honvédség már a nevéből adódóan nem a legbiztonságosabb munkahelyek egyike, szerencsére katonáink manapság minimális időt töltenek a frontvonalban. Rendszeresen találkoznak azonban potenciálisan halálos, óriási pusztító erejű fegyverekkel a tűzszerészek, akik ezeket szakszerűen hatástalanítják. Munkájuk rendszeresen akad, hiszen a második világháború során rendesen megszórták az országot különféle robbanószerekkel, melyek gyakran építkezések során kerülnek elő. A honvédségnél a különleges feladatokat végző katonák pótlékokat kapnak alapilletményük mellé, egy tűzszerész például akár havi egymillió forintot is hazavihet.

Bikafogó

Nem sokan végzik ezt a feladatot a világban: a munka Ausztrália-specifikus, és az erre szakosodott emberek a vadon élő állatokat fogják be, majd adják el őket. Persze nem úgy kell mindezt elképzelni, hogy egy jól megtermett fickó puszta kézzel a szarvánál lefogja az állatot: nők is végzik ezt a veszélyes üzemet, melynek folyamata leginkább a Jurassic Park 2-ben látott dinoszauruszbefogásra hasonlít. Egy-egy állatért akár több százezer forintnak megfelelő összeget is fizetnek, így ha valaki jó a szakmájában és nem fél a szarvaktól, akkor komoly pénzeket is leakaszthat ezzel a melóval.

Mikrochipkészítő

Elengedhetetlenek a precíz kezek ennél a munkánál, ahol sokszor egy milliméteres tévedés is súlyos hibának számít. A laptopjainkban és telefonjainkban található lapkák elkészítéséért azonban nagy árat fizetnek a dolgozók, hiszen rengeteg veszélyes anyaggal dolgoznak, amit puszta kézzel megérintenek, vagy éppen a mérgező gőzeit lélegzik be. Ebben az esetben nem azonnal a munka közben, hanem hosszú távon fejti ki káros hatását a feladat rák, légzőszervi problémák, vetélés vagy születési rendellenességek képében. Mindezt gyakran a harmadik világbeli emberek végzik, a legtöbbször alacsony bérért.

Tengeri olajfúrótorony dolgozója

A 20. század során Magyarországon is láthattunk példát arra, mi történik, ha a fosszilis energiahordozók bányászata és tárolása nem a tervezett módon alakul. Elég csak a két Bács-Kiskun megyei esetre gondolni: Szankon 1965-ben az apró település több házát is beborította az előtörő gázos-vizes iszap egy kitöréskor, míg Zsanán 1979-ben volt gázkitörés, mely 23 napig szüntelenül égett.

Nincs ez másképp a tengeren sem, ahol a természet legyőzhetetlen erejével kell a nap 24 órájában megküzdenie a dolgozóknak. Ám ennél is veszélyesebb, ha valami még el is elromlik, mint 2010-ben a Mexikói-öbölben. Ott 11 ember életét vesztette a Deepwater Horizon olajfúrótorony felrobbanásakor, és további 17 ember megsérült. A baleset egyben az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb természeti katasztrófája is volt. A folyamatos életveszélyt azonban igencsak megfizetik: a különböző munkakörökben éves szinten senki sem kap 20-25 millió forintnak megfelelő összegnél kevesebbet.

