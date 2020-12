A drágább autók gyártói sok energiát fektetnek abba, hogy az autózástól távol álló termékeiket is vigyék, lehetőleg minél drágábban. Többek között ezért készített minőségi whiskyt az Aston Martin is, de kezd kialakulni egy külön verseny a hangszórók piacán is: eddig a Porsche és a Lamborghini volt a két éllovas ezen a téren, ám a Bugatti helyből átugrotta mindkét riválisát.

Az exkluzivitásáról is ismert márka összefogott ugyanis a Tidal Audioval, és megszületett a Bugatti Royale Speakers nevű hangszóró, mely angol nevéhez méltó, tényleg királyi. Méretei tekintetet parancsolóak: 144 centiméteres magasságához 160 kilós tömeg társul, így masszív darabról van szó.