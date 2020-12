Kevesen gondolnák, de a világ legtöbb pénzt termelő médiaterméke nem a Csillagok Háborúja, sőt nem is a Marvel-univerzum. Miki egér 1928 óta kuporgatja a milliókat, de még így sem ért fel a dobogóra, aminek legalsó fokán Micimackó áll 76 milliárd dollárral. Előtte a Hello Kitty kapja az ezüstérmet 86 milliárddal, a lista élén pedig nem más áll, mint a Pokémon 100 milliárd dolláros összbevétellel.

Ez jól mutatja, hogy mekkora globális őrület övezi a japán zsebszörnyeket, még akkor is, ha minket éppen hidegen hagy a dolog.

Így nem csoda, hogy minden a sorozathoz kapcsolódó ritka tárgy gyűjtői ereklye, és komoly összegért találnak gazdára egy-egy árverésen.

A napokban például egy első kiadású, tökéletes állapotú Charizard játékkártyáért (igen, egy olyan kis kartonlapért, amit a gyerekek általában a fotelek alá gyűrnek, széttépnek, vagy összefirkálnak) adott valaki 107 millió forintot.

This Charizard sold for $369,000 at @GoldinAuctions last night. pic.twitter.com/1K0tfriX7g