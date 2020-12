Még a tapasztaltabb konyhaművészeket is leiskolázhatja az a robot, mely a fejlesztők szerint gombnyomásra elkészít legalább 5000 ételt. A londoni központú Moley Robotics alkotása ráadásul nemcsak elkészíti a fogásokat, de el is takarít maga után.

Az alkotók célja a robot kitalálásakor az volt, hogy otthoni körülmények között, is éttermi minőségű ételeket fogyaszthassanak a vásárlók anélkül, hogy bárhonnan is rendelniük kellene. A minőségre a 2011-es brit MasterChef tévés séf-tehetségkutató győztese a garancia: Tim Anderson konyhai mozdulatait 3D-s rögzítési technikával felvették, majd azt “lefordították” a gép nyelvére.

A konyhai robot azonban nem olcsó: többféle változat is létezik is belőle, a legolcsóbb változat 248 ezer fontba (97,5 millió forintba) kerül. Hiába a csillagászati összeg, a londoni fejlesztők szerint már 1205 vevő tanúsított komolyabb érdeklődést a vásárlás iránt. Terveik között szerepel, hogy a jövőben olcsóbb modellekkel is előrukkoljanak.